Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Биолог назвал идею использовать омикрон как «живую вакцину» худшей из возможных

Биолог Базыкин: использование омикрона в качестве «живой вакцины» несет большие риски

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин назвал идею использовать омикрон в качестве «живой вакцины» худшей из всех возможных. Его слова в понедельник, 17 января, приводит RTVI в своем Telegram-канале.

«Те данные, которые есть сейчас, показывают, что несколько разных ветвей иммунитета реагируют лучше на вакцинацию, чем на заболевание», — подчеркнул специалист.

Он объяснил, что любое заболевание с некоторой вероятностью дает иммунитет, но эта защита будет менее надежной, чем та, которую даст вакцинация. Он также выразил опасения, что слова о «живой вакцине» могут кого-нибудь подтолкнуть к тому, чтобы не вакцинироваться, а ждать, когда переболеет омикроном. «Заболевание омикроном несет несравненно большие риски, чем вакцинация», — подытожил Базыкин.

Материалы по теме:
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
9 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о смертельной опасности использования коронавируса в качестве «живой вакцины». Ученый пояснил, что любой циркулирующий штамм коронавируса может стать «живой вакциной» в случае, если человек перенес заболевание «на ногах», но такая «вакцинация» может нести серьезные риски, вплоть до летальных исходов.

«Живой вакциной» омикрон-штамм из-за сниженной патогенности в начале декабря 2021 года назвал вирусолог РАН Петр Чумаков. Он предположил, что инфицированные новым штаммом станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Кандидата в президенты Франции Земмура оштрафовали за расизм
Робби Уильямс рассказал о нанятом для его убийства киллере
Петербургу предрекли «вертикальный» подъем заболеваемости коронавирусом
Германия согласилась продолжить диалог с Украиной по поставкам вооружений
Бывший сотрудник ФСБ решил сменить пол и объяснил свое решение
На самом популярном курорте россиян объявили экстренное предупреждение
Биолог назвал идею использовать омикрон как «живую вакцину» худшей из возможных
Канье Уэст раскрыл причину покупки дома рядом с Ким Кардашьян
В РАН объяснили отсутствие антител у переболевших COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter