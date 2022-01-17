Биолог назвал идею использовать омикрон как «живую вакцину» худшей из возможных

Молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин назвал идею использовать омикрон в качестве «живой вакцины» худшей из всех возможных. Его слова в понедельник, 17 января, приводит RTVI в своем Telegram-канале.

«Те данные, которые есть сейчас, показывают, что несколько разных ветвей иммунитета реагируют лучше на вакцинацию, чем на заболевание», — подчеркнул специалист.

Он объяснил, что любое заболевание с некоторой вероятностью дает иммунитет, но эта защита будет менее надежной, чем та, которую даст вакцинация. Он также выразил опасения, что слова о «живой вакцине» могут кого-нибудь подтолкнуть к тому, чтобы не вакцинироваться, а ждать, когда переболеет омикроном. «Заболевание омикроном несет несравненно большие риски, чем вакцинация», — подытожил Базыкин.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о смертельной опасности использования коронавируса в качестве «живой вакцины». Ученый пояснил, что любой циркулирующий штамм коронавируса может стать «живой вакциной» в случае, если человек перенес заболевание «на ногах», но такая «вакцинация» может нести серьезные риски, вплоть до летальных исходов.

«Живой вакциной» омикрон-штамм из-за сниженной патогенности в начале декабря 2021 года назвал вирусолог РАН Петр Чумаков. Он предположил, что инфицированные новым штаммом станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.