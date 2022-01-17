Правительство российского региона отправлено в отставку

Правительство Республики Коми отправлено в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Коми Владимира Уйбу.

Губернатор поблагодарил коллег из правительства за совместную работу и отметил экстремальные условия, в которых пришлось работать в последние годы.

Полномочия нового председателя правительства Уйба возложил на министра экономического развития и промышленности республики Альмиру Ахмееву. Остальные министры продолжат работу в статусе исполняющих обязанностей до назначения нового правительства.

Ранее в отставку ушел мэр Симферополя Валентин Демидов. Он написал заявление по собственному желанию после встречи с главой республики Сергеем Аксеновым. Аксенов отметил этот поступок как честный, отметив, что мэр не справился с поставленными перед ним задачами.

