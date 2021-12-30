Глава администрации Симферополя ушел в отставку

Глава администрации города Симферополя Валентин Демидов ушел в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.

Он рассказал, что провел с Демидовым встречу, по результатам которой тот написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Аксенов назвал этот поступок честным. «Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку», — подчеркнул глава Крыма.

Демидов исполнял обязанности главы администрации Симферополя с апреля 2021 года. До этого он работал заместителем главы администрации города, а также директором департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления в Севастополе.

Ранее стало известно, что глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко уволился по собственному желанию. На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют.

