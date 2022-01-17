Отставку правительства российского региона объяснили

Отставка правительства Коми связана с новыми задачами по развитию российского региона, а также с необходимостью диверсификации экономики по плану, утвержденному на федеральном уровне. Так ее объяснили в пресс-службе главы республики, пишет ТАСС.

Отставка правительства позволит вывести Коми на новый уровень развития и станет основой для экономического роста сфер, среди которых лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, а также добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых.

Кроме того, отдельного внимания требуют механизмы повышения качества жизни населения региона, в том числе развитие таких сфер, как соцзащита, здравоохранение, благоустройство городской среды и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, добавили в пресс-службе.

Ранее глава Коми Владимир Уйба заявил, что правительство республики отправлено в отставку. Губернатор поблагодарил коллег за совместную работу и отметил экстремальные условия, в которых пришлось работать в последние годы.

