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Лавров заявил о надежном обеспечении безопасности России

Глава МИД Лавров: российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы

Фото: пресс-служба МИД РФ

Российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы в области обеспечения безопасности страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав российских граждан», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил о закончившемся терпении Москвы из-за действий Запада, которые угрожают безопасности России и не способствуют подписанию договоров по безопасности. По его словам, теперь настало время НАТО и США идти на ответные шаги.

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Анжелика Бережная
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