Лавров заявил о надежном обеспечении безопасности России

Российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы в области обеспечения безопасности страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав российских граждан», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил о закончившемся терпении Москвы из-за действий Запада, которые угрожают безопасности России и не способствуют подписанию договоров по безопасности. По его словам, теперь настало время НАТО и США идти на ответные шаги.