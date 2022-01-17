Лавров назвал заявления США о российских провокациях на Украине дезинформацией

Официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации, чтобы обеспечить предлог для «так называемого вторжения РФ на Украину». Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Причем госпожа [пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки сказала: "как это было уже в 2014 году", — заявил Лавров.

Говоря о причастности США к распространению дезинформации и заявлениях их представителей, министр повторил, что российские войска не собираются нападать на Украину, и назвал все обвинения ложными.

Ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы в области обеспечения безопасности страны и прав российских граждан.