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Продавец раскрыл неприятную правду о работе в массмаркете

Сотрудник Topshop рассказал, что покупатели пытались сдать одежду, которую уже надевали

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бывший сотрудник магазина Topshop раскрыл неприятные подробности о работе в массмаркете. Правдой о своей деятельности он поделился в одном из роликов, опубликованном на платформе TikTok.

Популярный комик Луис Элкес (Luis Elkes) рассказал об обмане со стороны покупателей, с которым он регулярно сталкивался во время работы консультантом в Topshop. По словам мужчины, часто клиенты пытались сдать одежду, которую уже несколько раз надевали, в попытке вернуть деньги.

Блогер вспомнил женщину, которая захотела оформить возврат на джинсы, заверив его, что даже не примеряла их. Однако когда продавец извлек брюки из пакета, они были вывернуты наизнанку, а внутри одной из штанин находились трусы. Тогда Элкес поднял нижнее белье и отдал его покупательнице со словами: «Я не верну тебе деньги, дорогуша».
Еще одна девушка попыталась вернуть платье, заявив, что ни разу не появлялась в нем на публике. Однако консультант нашел фотографии клиентки в Facebook, на которых видно, что она надевала упомянутую вещь на вечеринку. «Я показал ей снимки и сказал: "Как ты объяснишь это?". Не пытайся обмануть меня, глупышка», — заключил герой материала.

В мае другая продавщица раскрыла популярный способ воровства в магазинах одежды. Джорджия Понтин (Georgia Pontin) рассказала, что один из покупателей надел новый бюстгальтер в примерочной, а старый незаметно повесил на вешалку, пока консультанта не было рядом.

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Майя Пономаренко
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