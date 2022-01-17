В НАТО объявили космос пространством коллективной обороны

Североатлантический альянс объявил космос пространством коллективной обороны. Об этом сообщается в опубликованном альянсом документе «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе», сообщает РИА Новости.

Согласно представленной стратегии, теперь Пятая статья Североатлантического договора, согласно которой нападение на любого из членов НАТО трактуется как нападение на весь альянс, будет распространяться и на космическое пространство.

Отмечается, что о совместном реагировании на угрозы в космосе страны договорились в ходе саммита в Брюсселе, прошедшем в июне 2021 года. «На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса», — подчеркивается в документе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что НАТО расширяется на восток, чтобы сдерживать Россию и отвечать на ее агрессивные действия. По его словам, попытки Москвы остановить распространение альянса приводят к противоположному результату.