Столтенберг объяснил расширение НАТО агрессивными действиями России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что НАТО расширяется на восток, чтобы сдерживать Россию и отвечать на ее агрессивные действия. По его словам, попытки Москвы остановить распространение альянса приводят к противоположному результату. Об этом Столтенберг заявил в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, сейчас в Европе больше американских военных, чем семь лет назад, а активность НАТО в Северной Америке и ЕС значительно выше, чем раньше.

Столтенберг добавил, что представители альянса уже обсуждают, как лучше поддержать союзников в Европе в случае нападения России на Украину. «Конечно, если Москва еще раз применит силу [против Киева], мы снова активизируемся», — заверил он.

Официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Говоря о причастности США к распространению дезинформации и заявлениях их представителей, министр повторил, что российские войска не собираются нападать на Украину, и назвал все обвинения ложными.