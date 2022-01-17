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Столтенберг объяснил расширение НАТО агрессивными действиями России

WSJ: генсек НАТО Столтенберг объяснил расширение альянса на восток сдерживанием России
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Fred Tanneau / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что НАТО расширяется на восток, чтобы сдерживать Россию и отвечать на ее агрессивные действия. По его словам, попытки Москвы остановить распространение альянса приводят к противоположному результату. Об этом Столтенберг заявил в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, сейчас в Европе больше американских военных, чем семь лет назад, а активность НАТО в Северной Америке и ЕС значительно выше, чем раньше.

Столтенберг добавил, что представители альянса уже обсуждают, как лучше поддержать союзников в Европе в случае нападения России на Украину. «Конечно, если Москва еще раз применит силу [против Киева], мы снова активизируемся», — заверил он.

Официальные лица США распространили полную дезинформацию о якобы готовящейся Россией провокации, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Говоря о причастности США к распространению дезинформации и заявлениях их представителей, министр повторил, что российские войска не собираются нападать на Украину, и назвал все обвинения ложными.

Виктория Кондратьева
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