Навального оставили на профучете за склонность к экстремизму и терроризму

Учредителю ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексею Навальному продлили действие профилактического учета ФСИН в качестве лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев на заседании в Петушинском районном суде по иску о законности постановки Навального на учет, передает ТАСС.

Нахождение осужденного на профучете подтвердили представители тюремного ведомства. Решение оставить Навального на учете принято комиссией ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание.

28 декабря 2021 года на заседании суда Навальный заявил, что ему не нравится то, что табличка с его именем на форме перечеркнута, как у поставленного на учет, а табличка о его склонности к экстремизму и терроризму прикреплена к кровати.

7 октября 2021 года Навальный был снят с учета как лицо, склонное к побегу, но его тут же отметили в качестве склонного к экстремизму и терроризму. Он оспорил такое решение.