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Навального сняли с профучета как склонного к побегу

УФСИН по Владимирской области: Алексея Навального сняли с профучета как склонного к побегу

Фото: Екатерина Невская / Коммерсантъ

Комиссия исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области сняла учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального с профилактического учета как склонного к совершению побега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УФСИН по региону.

30 июня сотрудник московского СИЗО «Матросская тишина» рассказал про планы Навального совершить побег. В своем отчете сотрудник группы по воспитательной работе учреждения сообщил о двух случаях, когда заключенный высказывался о намерении сбежать.

Ранее в июне Петушинский районный суд Владимирской области отказал в удовлетворении иска Навальному и признал законным его постановку на профилактический учет как склонного к побегу. Тогда же было установлено, что в исправительной колонии №2 (ИК-2) не нарушались права осужденного на непрерывный восьмичасовой сон.

В октябре Навального поставили на профучет как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

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Варвара Кошечкина
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