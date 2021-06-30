Сотрудник СИЗО рассказал про планы Навального о побеге

Сотрудник московского СИЗО «Матросская тишина» рассказал про планы Алексея Навального (учредитель ФБК, включенный Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции инагента, и признанный экстремистской организацией) совершить побег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Преображенского суда столицы.

В документе указано, что комиссии по постановке на профилактический учет был представлен отчет сотрудника группы по воспитательной работе СИЗО, сообщившего о двух случаях, когда заключенный высказывался о намерении сбежать. На этом основании Навального поставили на учет как склонного к побегу на три месяца.

На заседании в Преображенском суде он заявил, что его слова были шуткой при разговоре с сотрудником СИЗО. По его мнению, протокол комиссии сфабриковали, а его слова не проверили.

25 июня Преображенский суд признал законным постановку Навального на профилактический учет как склонного к побегу, тем самым отклонив его иск к СИЗО.

В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» после обращения ФСИН, заявившей о многократных нарушениях Навального условий испытательного срока.