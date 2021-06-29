Бывшего директора ФБК Ивана Жданова объявили в международный розыск

Бывший директор ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в международный розыск по уголовному делу. Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин, передает ТАСС.

Правозащитник сообщил, что узнал данную информацию из материалов ходатайства об избрании экс-директору ФБК заочного ареста. Воронин отметил, что его клиенту давно предъявили обвинение по части 2 статьи 315 УК РФ («Злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Также Жданова объявили в международный розыск.

«Ни об одном действии я уведомлен не был», — подчеркнул адвокат.

Ранее стало известно, что Жданова объявили в федеральный розыск. Однако было неизвестно, по какому из нескольких уголовных дел он разыскивается. Отмечалось, что одно из них было возбуждено Следственным комитетом России по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Его фигурантами наравне со Ждановым являются Алексей Навальный и Леонид Волков.

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