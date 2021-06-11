Бывший директор ФБК Иван Жданов объявлен в розыск по уголовному делу

Бывший директор ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Иван Жданов объявлен в федеральный розыск по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Воронин.

По его словам, о розыске защита узнала из базы данных МВД. Пока неизвестно, по какому из нескольких уголовных дел разыскивается Жданов. Одно из них было возбуждено Следственным комитетом России по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Его фигурантами наравне со Ждановым являются Алексей Навальный и Леонид Волков.