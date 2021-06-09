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Имущество ФБК передадут государству

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Глава ФБК Алексей Навальный
Глава ФБК Алексей Навальный
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Имущество запрещенной в России экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) передадут государству после удовлетворения требований кредиторов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Мосгорсуда.

9 июня суд постановил запретить деятельность ФБК, «Фонда защиты прав граждан» и «Штабов Навального». Согласно решению суда, эти организации незамедлительно ликвидируются. В прокуратуре Москвы подчеркнули, что фонд и «Штабы Навального» регулярно устраивали несанкционированные мероприятия, которые заканчивались массовыми беспорядками.

Адвокаты ФБК покинули зал суда еще до вынесения приговора. Они планируют обжаловать решение о признании фонда экстремистской организацией.

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