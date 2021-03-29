Директор ФБК сообщил об аресте своего отца

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Жданов сообщил об аресте своего отца по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 26 марта в доме Юрия Жданова в Ростове-на-Дону прошел обыск. После этого последовали допрос и задержание. Директор ФБК отметил, что дело связано с событиями, когда его отец занимал должность заместителя главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе.

«[Отец] рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию», — заявил Жданов, добавив, что впоследствии договор был расторгнут, а квартиру вернули администрации по решению суда.

РИА Новости со ссылкой на представителя Советского районного суда Ростова-на-Дону сообщает, что Юрий Жданов решением суда был арестован на два месяца. Представитель регионального управления Следственного комитета при этом сообщил, что уголовного дела в отношении Жданова у них в производстве нет.