Бывшего директора ФБК Ивана Жданова заочно арестовали

Бывшего директора ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Ивана Жданова заочно арестовали. Об этом сообщает РИА Новости.

Нагатинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте.

Ранее стало известно, что Жданов объявлен в международный розыск по уголовному делу. По словам адвоката, ему предъявили обвинение по части 2 статьи 315 УК РФ («Злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).