Стало известно об отъезде десятков соратников Навального в Грузию

Россию покинули около 40 ключевых соратников учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Об этом стало известно Telegram-каналу Sota.Vision.

По информации канала, десятки сотрудников ФБК уехали в Грузию, откуда в своих соцсетях публикуют фотографии, в геотегах в шутку указывая, что находятся в Дагестане, Саратове, Московской области и так далее. Кроме того, среди подписок в Instagram у соратников Навального появились аккаунты грузинских фотографов, указывает издание.

Среди тех, кто переехал в Грузию, утверждает Sota, — Руслан Шаведдинов, Екатерина Мартинович, Илья Пахомов, Ольга Гусева, Анастасия Кадетова, Георгий Албуров с женой Анной Велликок и другие. О причинах отъезда не сообщается.

Публикацию Sota.Vision об отъезде десятков соратников Навального руководитель региональных штабов Леонид Волков назвал фейком. При этом директор ФБК Иван Жданов отметил, что в Грузии сейчас на самом деле находится некоторое число сотрудников Навального. Главный редактор издания Sota.Vision Алексей Обухов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отверг претензии соратников Навального по поводу публикации об отъезде.

«После того как мы перед публикацией, что важно, задали вопросы об этом Ивану Жданову и Дмитрию Низовцеву в Telegram, они прочитали их и ничего не ответили, но геометки стали пропадать. Мы опубликовали эту новость, подчеркиваю, не говоря ничего об эмиграции, а просто констатировав сам факт отъезда. После чего поднялась большая волна обсуждений, и некоторые дружественные Навальному политологи стали обвинять нас в том, что мы ГБшные и прочее», — сказал он.

Как пишет РБК, вместе с сотрудниками ФБК в Грузию переехала и студия YouTube-канала про Навального. В частности, по словам собеседника телеканала, туда «уже отправлена часть техники, наиболее дорогостоящая, другая не была отправлена из-за нецелесообразности отправки, так как перевозка стоит слишком дорого».

29 апреля руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков объявил о роспуске их сети. По его словам, сохранение работы в нынешнем виде невозможно, потому что штабы в любом случае попадут под статью об экстремизме, в связи с чем работники штаба и те, кто с ними сотрудничает, могут получить уголовные сроки. Волков также объяснил, что ФБК больше не станет вкладывать деньги в штабы, они продолжат работать как самостоятельные движения.

Деятельность штабов ограничили после несогласованной акции 21 апреля. Ранее Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Его арестовали по возвращении из Германии в аэропорту Шереметьево. Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области.