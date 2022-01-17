Российский депутат назвал школьника с длинными волосами слизняком

Депутат городской думы Артемовского в Свердловской области Максим Демашин назвал школьника с длинными волосами слизняком, а также оскорбил его мать. Об этом пишет сообщество «Артемовский подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

По словам депутата, мать школьника «отращивает ему волосы, как у девочки». «Девочку хотела, вот и растит девочку, так как дура конченная», — написал Демашин в комментарии к посту (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Причиной такого заявления российского депутата стал пост в группе, в котором сообщалось, что якобы на горке, которую построил Демашин, ребенок сломал руку. Парламентарий ответил, что жалобы на горку действительно поступили, однако руку никто не ломал. По словам депутата, его оклеветали «стукачи с замаранной попой».

Ранее спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев попросил своего заместителя Евгения Лебедева, который в комментарии послал россиянина на «х..», не разговаривать с гражданами матом. Начальник Лебедева подчеркнул, что считает недопустимыми любого рода проявления оскорбления. Его заместитель, с свою очередь, извиняться не стал.