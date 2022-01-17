Раскрыта стоимость складного смартфона Google

Складной смартфон Google окажется доступным конкурентом Samsung Galaxy Z Fold 3. Об этом сообщает издание 9to5google.

Журналисты ссылаются на сообщение источника, знакомого с планами компании. По словам инсайдера, в настоящий момент американская корпорация ведет разработку своего первого складного смартфона. В раскрытых данных девайс фигурирует под наименованием Google Notepad, однако перед выходом устройства на рынок компания может выбрать иное название.

Будущий аппарат получит две половинки, соединенные шарниром, внутри расположится гибкий дисплей. Смартфон будет складываться по вертикали. Источник также сообщил примерную стоимость Google Notepad. По его информации, девайс будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 3, который вышел на рынок летом 2021 года и был оценен в 1800 долларов. Автор отметил, что девайс от Google окажется дешевле.

Специалисты позитивно встретили новости о стоимости аппарата. «Для устройства первого поколения это довольно неожиданная цена, поскольку первая складная модель Samsung стоила чуть менее 2000 долларов», — отметили авторы. В ответ на запрос журналистов в Google ответили, что не комментируют слухи.

О возможном выходе Google на рынок складных смартфонов сообщалось неоднократно. В ноябре 2021 года аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг заявил, что компания не планирует выпускать девайс с гибким экраном в ближайшее время.