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Самолет с российскими миротворцами ОДКБ вернулся из Казахстана

Самолет Ил-76 ВКС России с миротворцами ОДКБ вернулся из Казахстана на «Чкаловский»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России с российскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулся из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Сегодня первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский"», — говорится в сообщении.

Силы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как президент республики объявил о завершении миссии миротворцев. Окончательно процесс возвращения военных завершится 19 января.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из клана бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки.

Марина Совина
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