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Иммунолог назвал главную цель омикрон-штамма коронавируса в организме человека

Иммунолог Крючков назвал слизистую верхних дыхательных путей главной целью омикрон-штамма

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Лабораторные исследования японских ученых показали, что главной целью омикрон-штамма коронавируса являются клетки слизистых верхних дыхательных путей в организме человека — в них он лучше всего размножается. Главную цель назвал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Его слова в понедельник, 17 января, приводит URA.RU.

Он отметил также, что в легких омикрон, по сравнению со штаммом дельта, развивается значительно хуже, что может «частично объяснять низкую патогенность омикрон-линии».

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Ранее врач-иммунолог Павел Бережанский рассказал, что заражение омикрон-штаммом коронавируса провоцирует у детей появление кожных высыпаний и проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Специалист отметил, что несмотря на единичные случаи заражения детей омикрон-штаммом, в первую волну коронавируса заражений среди детей было меньше.

По данным оперштаба на 17 января, в России за сутки зарегистрировали 30 726 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 834 260.

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Евгения Куликова
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