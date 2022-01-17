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Российский врач рассказал о неожиданных проявлениях омикрон-штамма у детей

Врач Бережанский: омикрон-штамм провоцирует у детей кожные высыпания и проблемы с ЖКТ

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Заражение омикрон-штаммом коронавируса провоцирует у детей возникновение кожных высыпаний и проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). О таких неожиданных проявлениях инфекции рассказал в эфире «Радио 1» врач-иммунолог Павел Бережанский.

Российский специалист пояснил, что маленькие пациенты так же тяжело переносят заражение этой разновидностью коронавируса, как и взрослые.

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Несмотря на единичные случаи заражения детей омикрон-штаммом, в первую волну коронавируса заражений среди детей было меньше, отметил Бережанский. Он полагает, что этому способствовало решение властей закрыть образовательные учреждения и отправить учеников на самоизоляцию.

Коронавирус чаще всего передается при социальном контакте, напомнил иммунолог. Он призвал снизить количество таких контактов.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков сообщал, что омикрон-штамм коронавируса гораздо опаснее для маленьких детей, поскольку у них он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями.

Медик подчеркнул, что новый штамм вызывает бронхиты, а не пневмонии и для взрослых это скорее хорошо, так как бронхит не фатален.

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Анна Щербакова
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