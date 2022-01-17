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Инфекционист объяснил опасность омикрон-штамма для детей

Врач Поздняков: омикрон опасен для детей, так как у них он вызывает бронхит с осложнениями

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что омикрон-штамм коронавируса гораздо опаснее для маленьких детей, поскольку у них он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новый штамм вызывает бронхиты, а не пневмонии. «Для взрослых это, скорее, хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям», — сказал он.

Поздняков отметил, что маленькие дети оказались в зоне риска, поскольку омикрон-штамм коронавирусной инфекции вызывает другое поражение дыхательной системы. «Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая», — добавил он. По словам специалиста, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее.

Ранее кандидат медицинских наук, педиатр, Ирина Добрецова заявила, что отсутствие прививок у детей грозит им опасностью в будущем. В частности, это может привести к развитию рака, бесплодию или к летальному исходу.

Марина Совина
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