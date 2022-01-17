Раскрыта разница заработка российских артистов на концертах вживую и онлайн

Генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин раскрыл разницу заработка отечественных артистов на концертах вживую и онлайн. Российский промоутер поделился данной информацией в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Минина, онлайн-выступления так и не смогли стать полноценной частью музыкального бизнеса за два года пандемии коронавируса. Эксперт отметил, что подобные шоу не дают сравнимых ощущений ни исполнителям, ни зрителям, а также почти не приносят дохода.

Живые концерты позволяют зарабатывать большим артистам миллионы рублей, несмотря на ограничения в связи с эпидобстановкой. Однако в настоящий момент данные показатели в регионах отстают от столичных.

«В регионах нет таких цен, как в Москве, и часто нет площадок, где можно показать максимальную выручку. Сборы с выступлений на хоккейных аренах — порядка 15 миллионов рублей. В клубах же очень сильный разброс — от 1 миллиона до 5 миллионов рублей в зависимости от вместимости площадки. В Москве, например, сборы в клубе могут превышать 30 миллионов рублей, а хоккейные арены — более 50 миллионов», — рассказал Минин. Он отметил, что еще рано говорить о полноценном восстановлении концертного рынка, который за время пандемии сократился более чем на 80 процентов.

В декабре прошлого года стал известен гонорар самого дорогого отечественного артиста на новогодний корпоратив. Таким коллективом стала группа «Ленинград».