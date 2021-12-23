Раскрыт гонорар самого дорогого российского артиста на Новый год

Стал известен гонорар самого дорогого отечественного артиста на новогодний корпоратив. Имя звезды раскрыл концертный директор Юрий Борисов в ходе передачи «Светская хроника» на «Пятом канале».

По его словам, самым дорогим коллективом является группа «Ленинград». Их участие в новогоднем корпоративе обойдется в 15 миллионов рублей, в то время как выступление Григория Лепса будет стоить 12 миллионов рублей, Аллы Пугачевой — в 10 миллионов, а Филиппа Киркорова — 8 миллионов.

Борисов подчеркнул, что сейчас самым дорогим российским артистом может быть певец Андрей Губин. Концертный директор объяснил это тем, что исполнитель много лет не выступает, а его состоятельные поклонники готовы заплатить за его концерт любые деньги.

Отмечается, что в конце 2020 года множество новогодних мероприятий было отменено из-за пандемии коронавируса, а музыканты жаловались, что остались без работы. В этом году праздничные концерты с соблюдением эпидемиологических норм разрешены.

Ранее сообщалось, что Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выступит на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае в новогоднюю ночь за 12 миллионов рублей. Известно, что организатор вечеринки договаривался с певцом еще за полтора года до даты проведения праздника.