Россияне оказались не в курсе способа расчета пенсии

Каждый третий россиянин (34 процента) не смог назвать способ расчета пенсии, говорится в опросе SuperJob.

Больше всего ответивших, что они не в курсе существования пенсионной формулы, оказалось среди людей до 34 лет (38 процентов). По 31 проценту — среди россиян от 35 до 44 лет и от 45 лет и старше. Около 29 процентов сказали, что не считают такой способ расчета пенсии справедливым, противоположного мнения придерживаются пять процентов. Еще 32 процента респондентов затруднились ответить.

Новый порядок расчета пенсии работает с 2015 года. Чтобы рассчитать выплату для граждан моложе 1967 года рождения, нужно пенсионный коэффициент умножить на стоимость одного пенсионного балла и прибавить к результату фиксированную выплату. Чаще всего участники опроса предлагали вернуть прежний возраст выхода на пенсию, отменить пенсионные баллы и сделать формулу более понятной.

Часть россиян уверены, что при расчете нужно учитывать инфляцию и уровень цен в определенном регионе. Также они предлагают вернуться к старому порядку начисления выплат, ввести личную накопительную систему с наследованием всего пенсионного капитала и установить минимальный размер пенсии не менее 30-50 тысяч рублей.

Повысить размер будущей пенсии можно с помощью покупки пенсионных баллов. Об этом ранее сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.