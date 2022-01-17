В Минфине назвали способы повысить размер будущей пенсии

Повысить размер будущей пенсии можно с помощью покупки пенсионных баллов. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, передают «Известия».

Финансист перечислила несколько способов увеличить пенсионные выплаты. Один из них — повысить свой пенсионный коэффициент с помощью покупки баллов. Для этого нужно доплатить страховые взносы и подать заявление лично или через портал «Госуслуги».

Эксперт также напомнила, что при выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42 процента. «Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет», — пояснила финансист.

По словам Дайнеко, пенсия ежегодно пересчитывается с учетом увеличения стажа и суммы дополнительно уплаченных взносов.

Участие в добровольных пенсионных программах также может повысить размер будущей пенсии.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что для досрочного выхода на пенсию существует ряд условий. Так, на нее могут претендовать россияне предпенсионного возраста, которые потеряли работу по независящим от них причинам — например, из-за сокращения штата. При соблюдении ряда условий они смогут получить пенсию по безработице.