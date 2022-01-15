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Россиянам назвали условия для досрочного выхода на пенсию

Финансист Финогенова: россияне досрочно выходят на пенсию при выслуге лет и вредной работе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что для досрочного выхода на пенсию существует ряд условий. В беседе с агентством «Прайм» она перечислила их.

Финансист заявила, что россияне досрочно выходят на пенсию при выслуге лет — продолжительном стаже работы. Для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, а для женщин — не менее 37. При соблюдении этого условия мужчины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Работа на вредном производстве также позволяет получать выплаты досрочно.

Эксперт назвала и другие факторы для получения досрочной пенсии. Так, на нее могут претендовать россияне предпенсионного возраста, которые потеряли работу по независящим от них причинам — например, из-за сокращения штата. При соблюдении ряда условий они смогут получить пенсию по безработице.

«Важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу, даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости. Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке», — подчеркнула Финогенова.

Кроме того, правом выйти на пенсию на пять лет раньше, обладают россияне, работавшие в условиях Крайнего Севера. На досрочные выплаты также могут претендовать многодетные женщины с не менее 15 годами страхового стажа, родители и опекуны детей-инвалидов, а также учителя и медицинские работники.

Ранее россиянам назвали размер пенсий после новой индексации. Выплата увеличится на 472 рубля и составит 18 984 рублей.

Марина Совина
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