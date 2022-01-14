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Назван размер пенсий после новой индексации

Депутат Жуков: после новой индексации средний размер пенсии составит почти 19 тысяч рублей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году. Сумма вырастет на 472 рубля и составит 18 984 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

«После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля, сейчас [с 1 января] она проиндексирована на 5,9 процента и составляет 18 512, для сравнения в 2021 году было 17 481», — заявил депутат в разговоре с журналистами. 12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6 процента, и поручил правительству сделать все необходимое для реализации данной инициативы.

В Госдуме также рассказали о дополнительных расходах на увеличение индексации пенсии. С 1 января 2022 года траты составят 172,7 миллиарда рублей, в 2023 году — 178,3 миллиарда рублей, в 2024 году — 188,9 миллиарда рублей. Эти инициативы профинансируют за счет средств бюджета Пенсионного фонда России. По итогам 2021 года инфляция в России оказалась гораздо выше ожиданий властей и составила 8,4 процента, поэтому, по данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий в ноябре прошлого года снизился на 2,8 процента в годовом выражении.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение выплат пенсионерам выше уровня инфляции будет справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие. Она подчеркнула, что именно эта группа населения больше всего пострадала от инфляции в 2021 году. По словам Матвиенко, пособия проиндексируют задним числом — с 1 января 2022 года, при этом время принятия закона о поправках в бюджет никак не повлияет на время старта выплат.

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Софья Ермакова
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