Матвиенко назвала главных жертв роста цен

Пенсионеры больше всего пострадали от скачка цен в прошлом году, эту категорию россиян в качестве главных жертв роста стоимости на продукты и услуги назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По ее мнению, предложенная президентом Владимиром Путиным индексация пенсий выше инфляции окажет необходимую поддержку пенсионерам. Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6 процента будет оформлена с 1 января 2022 года, заявила она. Ранее в верхней палате парламента уже обещали, что пособия проиндексируют задним числом.

Средний размер пенсии после исполнения поручения Путина об индексации вырастет на 1,4 тысячи рублей. В законе о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов заложена индексация пенсий на 5,9 процента, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год. Однако реальная инфляция, по предварительным подсчетам Росстата, составила 8,39 процента.

Предпосылок для снижения цен на продукты в России нет, нужны меры поддержки для бедных слоев населения в виде раздачи денег на еду, заявил ранее заместитель председателя Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

