Бедным россиянам предложили раздавать деньги на продукты

Предпосылок для снижения цен на продукты в России нет, нужны меры поддержки для бедных слоев населения в виде раздачи денег на еду, заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

«Несмотря на то что производители на протяжении двух лет стараются сдерживать рост себестоимости, предпосылок к снижению цен сегодня, к сожалению, нет», — отметил он. Леонов добавил, что последние два года из-за пандемии можно назвать форс-мажорными для производства. Кроме того, выросла стоимость сырья, логистики, упаковки, а также произошли сбои некоторых поставок.

Он считает, что главная задача — обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес. Зампред «Руспродсоюза» предлагает ввести адресную материальную помощь для наименее обеспеченных россиян. По его мнению, такая форма поддержки (в отличие от регулирования цен) гораздо меньше искажает здоровые рыночные отношения.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о невозможности контроля властей за ценами в современной России и отвергла такой подход. По ее словам, активное вмешательство государства в ценообразование отдельных категорий товаров и регулирование их стоимости может привести к дефициту и замещению российской продукции импортной.