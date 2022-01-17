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Конституционный суд определит судьбу социальных выплат россиян

«Ведомости»: Конституционный суд рассмотрит жалобу пенсионера, отказывавшегося от пенсии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу военного пенсионера Павла Понеделкова, оспаривающего право на остававшиеся невостребованными в течение нескольких лет социальные выплаты, пишут «Ведомости». Теперь суд должен решить судьбу подобного рода платежей.

Понеделков на протяжении 15 лет, с 1982-го по 1997-й, служил в казахстанском городе Байконур, на арендуемом Россией космодроме, после чего вышел на пенсию. В дальнейшем истец столкнулся с трудными жизненными обстоятельствами, несколько раз привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде и потерял паспорт, который позднее удалось восстановить.

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Вернуться к нормальной жизни Понеделков смог только в 2016 году, после чего обратился в банк за полагавшейся ему пенсией. Однако в кредитной организации заявили, что пенсию мужчине перестали начислять еще 10 лет назад — из-за того, что он не снимал ее со счета на протяжении шести месяцев подряд.

По заявлению Понеделков смог восстановить выплаты за предшествовавшие три года, однако остальные деньги, около 2,5 миллиона рублей, вернуть не удалось. Суды общей юрисдикции отказали военному пенсионеру в требованиях, после чего он обратился в Конституционный суд.

Представители Понеделкова отмечают, что снятие пенсии со счета является правом, а не обязанностью, и подчеркивают, что Минобороны могло узнать о состоянии счета пенсионера только посредством выписки по нему, что является нарушением банковской тайны. По мнению юристов, исход дела Понеделкова в дальнейшем может повлиять на аналогичные ситуации с любыми выплачиваемыми государством пособиями.

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Платон Щукин
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