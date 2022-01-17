Россияне стали сами откладывать деньги на пенсию

Аналитики СберНПФ подсчитали долю россиян, самостоятельно откладывающих деньги на пенсию. По результатам проведенного исследования, которое имеется в распоряжении «Известия», оказалось, что регулярно на эти нужды откладывают менее 8 процентов россиян. В среднем, они выделяют на это 7,4 тысячи рублей в месяц.

Участие в опросе приняли 13 тысяч человек из городов с населением более 500 тысяч человек. Среи них 7,7 процента (примерно каждый 13-й) ответили, что целенаправленно откладывают деньги на пенсию. Еще 8,7 процента рассматривают возможность начать откладывать на пенсию в ближайшие 3-5 лет.

Больше всего о накоплениях заботятся граждане предпенсионного возраста (50-60 лет) — среди них деньги регулярно выделяют 8,5 процента россиян, что вдвое больше чем среди 18–30-летних. Также на пенсию копят россияне с высоким уровнем заработка, характеризующие свой доход как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8 процента).

Основной причиной накоплений более половины (51,4 процента) опрошенных назвали неуверенность в том, что государственной пенсии им хватит на комфортную жизнь. Еще 41 процент респондентов не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, 5,5 процента создают себе возможность не работать в старости, а 2,6 процента не хотят обременять детей.

Чаще всего россияне хранят собственные пенсионные сбережения на рублевых банковских вкладах (74,8 процента). Около четверти (23,6) — наличными дома. На третьем месте по популярности оказались вложения в недвижимость с целью ее перепродажи (13 процента).

Ранее россиянам назвали условия для досрочного выхода на пенсию. Такое право получают при выслуге лет — продолжительном стаже работы. Для мужчин он должен составлять не менее 42 лет, а для женщин — не менее 37. При соблюдении этого условия мужчины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.