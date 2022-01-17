Песков прокомментировал сообщения об инциденте с генералом Барановым на охоте

В Кремле не следят за сообщениями об инциденте с участием начальника ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова на охоте, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

«Нет, мы не в курсе, за этим не следим. Если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Ему напомнили, что в Кремле следили за делом депутата Валерия Рашкина, обвиняемого в убийстве лося. «Инициативно я и про Рашкина ничего не комментировал. Это не наши вопросы, у нас много других дел, гораздо более важных», — отметил пресс-секретарь президента.

Информация об инциденте с генерал-лейтенантом Олегом Барановым появилась в воскресенье, 16 января, в СМИ и Telegram-каналах. По неподтвержденным данным, во время охоты в Тверской области был ранен человек.