В офисе Зеленского обвинили Порошенко в экзальтации

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил бывшего лидера государства Петра Порошенко в экзальтации. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Получить процессуальный документ, явиться в суд — это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного. Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам», — заявил Подоляк.

По его мнению, действия Порошенко не имеют отношения к реальной политике. Поведение экс-президента «во многом и объясняет причины того, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов», отметил Подоляк.

17 января Порошенко вернулся на Украину. Он прошел паспортный контроль, не получив повестки в суд, который должен избрать ему меру пресечения. Заседание проходит в Печерском районном суде Киева. В аэропорту и возле здания суда собрались сторонники экс-президента.

Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. По версии следствия, он использовал свои полномочия главы государства, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.