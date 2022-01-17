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Порошенко заявил о попытке отстранить его адвокатов

Бывший президент Украины Порошенко рассказал о попытке назначить ему бесплатного адвоката
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его адвокатов пытались отстранить от судебного процесса и назначить ему бесплатного защитника. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.ua.

«Они приняли решение назначить мне бесплатного адвоката, избавив господина [Илью] Новикова и господина [Игоря] Голованя от обязанностей моих адвокатов. И бесплатный адвокат вышел и сказал, что это провокация власти и он в этой провокации, безусловно, не будет принимать участие. Они сошли с ума», — рассказал Порошенко, выступая перед своими сторонниками возле Печерского суда в Киеве.

Он добавил, что его защита должна за полтора часа ознакомиться с девятью материалами дела, пока суд ушел на перерыв.

17 января Порошенко вернулся на Украину. Он прошел паспортный контроль, не получив повестки в суд, который должен избрать ему меру пресечения. Бывшего президента обвиняют в государственной измене. По версии следствия, он использовал свои полномочия главы государства, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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София Сарджвеладзе
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