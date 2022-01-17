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Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торговой сессии вырос на 0,89 процента

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На открытии основной торговой сессии на Московской бирже в понедельник, 17 января, российский фондовый рынок продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи вырос на 1,23 процента, до 3641,27 пункта, индекс РТС — на 1,58 процента, до 1509,37 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара опустился ниже 76 рублей, до 75,96 рубля, евро упал до 87,7 рубля. С начала дня сорт нефти Brent подорожал на 0,3 процента, до 86,32 доллара за баррель, а марки WTI — на 0,48 процента, до 83,7 доллара.

Курс доллара от TradingView

Лидерами роста стали Ozon (плюс 2,08 процента, до 1794 рубля), «Яндекс» (плюс 1,6 процента, до 4001,8 рубля) и «Русал» (плюс 1,49 процента, до 75,1 рубля). Наибольшее падение показали «Тинькофф»» (TCS Group Holding, минус 1,42 процента, до 5431,6 рубля), «Алроса» (минус 0,35 процента, до 118,2 рубля) и X5 Retail (минус 0,34 процента, до 1878,5 рубля).

Рост носит коррекционный характер после падения рынка в пятницу, 14 января, до минимума с весны 2021 года. Причиной такой динамики стали комментарии прошедших переговоров с США и НАТО министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он фактически заявил о провале дискуссии, что вызвало опасения по поводу ухудшения ситуации на границе с Украиной. Однако на выходных ужесточения риторики не последовало.

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Платон Щукин
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