Еще двух полковников уволили в ходе кадровой чистки в полиции Петербурга

Из МВД по Петербургу и Ленинградской области уволены заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник Алексей Кузяев и руководитель оперативно-разыскной части этого же подразделения полковник Владислав Казаков. Об увольнении двух сотрудников полиции сообщает 47news.

По данным издания, вечером 14 января полковников вызвали к начальству на разговор, после которого оба подали рапорты об увольнении по собственному желанию. Источник отмечает, что это не их собственное решение и не эмоциональный демарш на фоне кадровой чистки в петербургской полиции. Издание подчеркивает, что полковник Казаков был начальником самой важной оперативно-розыскной части управления экономической безопасности МВД — она занимается выявлением преступлений в налоговой сфере и потребительском рынке, а также организованной преступностью.

Происходящее в петербургской полиции сотрудники комментируют: «спасибо, что не арестовали», «зубы Плугину рвут без наркоза, больно смотреть». Романа Плугина назначили главой МВД Северной столицы в феврале 2019 года, после чего туда перевелись на ключевые должности офицеры из Москвы, которое прозвали как «нашествие москвичей». Они же и стали первыми жертвами кадровой чистки после служебной проверки.

В отставку были отправлены начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Евгений Ульянов с заместителем по фамилии Смирнов; глава управления собственной безопасности Алексей Васильев. В приказе об увольнении указана формулировка «В связи с нарушениями условий контракта».

Начальник управления по работе с личным составом Николай Моргунов отправлен во Всеволожский район Ленобласти, где он возглавит местную полицию.

В декабре 2021 года на коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев раскритиковал работу Плугина. Этому предшествовало задержание сотрудника управления собственной безопасности МВД Петербурга при получении взятки в 20 миллионов рублей и жалоба бизнесмена на действия петербургских полицейских в офисе компании. Была назначена внеплановая проверка, по итогам которой были наказаны 18 сотрудников антикоррупционного управления во главе с начальником Ульяновым, которому вынесли строгий выговор, а его подчиненным объявили о неполном служебном соответствии.