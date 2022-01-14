Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В МВД Петербурга последовали новые увольнения начальников

47news: четверо высокопоставленных полицейских Петербурга лишились постов за нарушения

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В МВД Санкт-Петербурга продолжается кадровая чистка после проверки, выявившей нарушения в деятельности подразделения. Об этом сообщает издание 47news.

В полиции последовали новые увольнения — вслед за начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Евгением Ульяновым в отставку отправлен его заместитель по фамилии Смирнов. Лишился поста глава управления собственной безопасности Алексей Васильев. В приказе об увольнении указана формулировка «В связи с нарушениями условий контракта».

Начальник управления по работе с личным составом Николай Моргунов, которого понизили в должности до заместителя главы подразделения, теперь отправится во Всеволожский район Ленобласти, где возглавит местную полицию.

«Таких репрессий еще не было», — заявили изданию в петербургском управлении МВД.

Московская проверка в петербургской полиции прошла в декабре 2021 года после того, как сотрудника управления собственной безопасности МВД задержали при получении 20 миллионов рублей. По данным следствия, за взятку он обещал сокрыть возможные нарушения в деятельности частной компании в ходе налоговой проверки.

Кроме того, на незаконные действия полицейских пожаловался бизнесмен.

10 декабря руководитель петербургского главка МВД Роман Плугин приказал привлечь к ответственности 18 сотрудников антикоррупционного управления во главе с начальником Ульяновым, которому вынесли строгий выговор, а его подчиненным объявили о неполном служебном соответствии. Проверка в петербургской полиции была проведена по поручению главы МВД Владимира Колокольцева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Лавров предупредил о планах НАТО нарастить силы у границ России
Лавров рассказал о неприемлемых требованиях Запада к России
Набиуллина назвала три главных вызова России
Кровля грузинской церкви загорелась в Москве
Стали известны подробности о новой функции WhatsApp
Лавров заявил о накопленных с 90-х претензиях к НАТО
Москва второй день подряд побила рекорд по заболеваемости COVID-19 с начала года
На мусорном полигоне в Подмосковье нашли мертвым бизнесмена
В Домодедово ответили Собчак на сравнение аэропорта с помойкой
Законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения в Госдуме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter