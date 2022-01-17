Психологи назвали способы обезопасить себя во время первого свидания

Психологи рассказали, как обезопасить себя во время первого свидания и назвали действенные способы самозащиты. Их слова приводит «Газета.ру».

Психолог Яна Валовая объяснила, что первое свидание с человеком, с которым вы познакомились в сети — настоящая русская рулетка. В первую очередь стоит тщательно изучить профиль собеседника и не игнорировать ничего, что кажется странным.

Психолог и эксперт по отношениям Лорелла Гальцова добавила, что тревожным сигналом может стать навязчивое или токсичное поведение знакомого во время первого свидания. «Например, он может презрительно комментировать шутки или желания, высказывать негативные оценки относительно внешнего вида, выставлять глупой или давать смешные, уничижительные прозвища, а также игнорировать мнение. Сюда же относятся случаи, когда партнер заставляет есть или пить свою спутницу», — отметила она.

Также, по мнение Гальцовой, внимание стоит уделить тому, как собеседник относится к работникам сферы услуг: если он хамит и демонстрирует неуважение, это может быть тревожным знаком. Чтобы обезопасить себя эксперт рекомендует назначать свидания в людных местах, где проще получить помощь и поддержку. Еще лучше предупредить друзей и близких о встрече и отправить им координаты места, где она планируется.

Психолог рекомендовала сохранять спокойствие и уверенно и твердо защищать свои личные границы. «Если кто-то нарушает ваше личное пространство, то сразу дайте понять, что вы не согласны, и уходите», — сказала она.

Ранее сообщалось, что пользовательница Twitter @Hadia__S рассказала, как незнакомец незаметно предупредил ее о возможной угрозе от спутника, с которым Hadia__S пришла на свидание. Мужчина передал ей записку, в которой говорилось: «Слишком много тревожных звоночков. Беги от него. Береги себя, девочка».