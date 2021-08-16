Незнакомец незаметно предупредил девушку об угрозе от ее спутника на свидании

Пользовательница Twitter @Hadia__S рассказала, как незнакомец незаметно предупредил ее о возможной угрозе от спутника, с которым Hadia__S пришла на свидание. Она выложила записку с предостережением в своем Twitter-аккаунте.

Девушка рассказала, что пошла на первое свидание с мужчиной в кафе. Когда ее собеседник отправился в туалет, сидевший за соседним столом незнакомец-гомосексуал передал ей записку, в которой говорилось: «Слишком много тревожных звоночков. Беги от него. Береги себя, девочка».

@Hadia__S призналась, что и до предупреждения понимала, что с ее спутником что-то не так, однако считала себя в безопасности из-за людей вокруг. «Я уверена, мой ангел-хранитель в этот момент уже выдохся, и такой просто: "Да блин, вали уже отсюда"», — пошутила она. Девушка добавила, что ей было очень приятно получить записку, хотя она бы справилась с ситуацией сама.

Рассказ девушки широко разошелся в соцсетях. Многие похвалили незнакомца и объявили его героем. Один из них написал: «Интересно, что же это были за звоночки, если даже незнакомый человек заметил их и написал записку с предупреждением». «Хотела бы я, чтобы кто-то передал мне такую записку, когда мне было 18. Вся моя жизнь могла бы сложиться иначе», — добавила другая пользовательница.

«Однажды я пошла на свидание, и бармен был очень милым со мной и грубо обращался с моим спутником. Я все думала, был ли это звоночек. Оказалось, что да, и бармен был прав», — рассказала еще одна подписчица.

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