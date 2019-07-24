Модель решила выйти замуж за пса после 220 неудачных свиданий

Американская модель Элизабет Хоад, чьи снимки публиковались на третьих страницах журналов, в возрасте 49 лет разочаровалась в мужчинах и решила выйти замуж за своего пса. Об этом пишет Mirror.

Женщина решила перестать встречаться с мужчинами после того, как сходила на 220 неудачных свиданий. Она хочет выйти замуж за своего пса, шестилетнего золотого ретривера по кличке Логан. Сейчас американка пытается убедить католическую церковь обвенчать их.

Она планирует скромную церемонию с 20 гостями. Хоад хочет надеть обручальное кольцо, а собаку нарядить в шляпу, пальто и галстук-бабочку. Два хаски ее друга, Аякс и Медведь, станут шаферами. Затем она намеревается свозить новоиспеченного супруга на время медового месяца в отель, где разрешено проживание с собаками.

«За последние восемь лет я сходила на 220 свиданий благодаря шести сайтам знакомств, и это было катастрофой», — говорит Хоад. Она посчитала свадьбу с псом хорошей идеей, поскольку он никогда не покидает ее и они любят друг друга. Женщина чувствует, что это правильный поступок, несмотря на то, что некоторые считают ее безумной.

Известно, что в 1980-е Хоад встречалась с испанским гольфистом Северьяно Бальестеросом и гонщиком Джеймсом Хантом.

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