Девушка услышала одну фразу от мужчины и ушла с «самого короткого» свидания

Пользовательница TikTok под ником @javeeeeeeeeee записала на видео «самое короткое в истории» свидание, с которого она решила уйти после одной фразы, сказанной ее кавалером.

«Как гетеросексуальный мужчина я часто чувствую себя обделенным», — сказал ухажер блогерши за кадром. На мгновение девушка задумалась, а затем с улыбкой ему ответила: «Я иду домой». На этом видео оборвалось.

За несколько дней ролик набрал почти четыре миллиона просмотров. Часть зрителей поддержали @javeeeeeeeeee. Одна из пользовательниц похвалила блогершу за то, что та нашла в себе силы уйти с заведомо неприятной встречи. Однако большинство комментаторов встали на сторону мужчины.

«Ты буквально подтвердила его точку зрения, даже не выслушав его», — написал один из пользователей TikTok. «Расизм и маргинализация поменялись местами. И теперь, если ты белый гетеросексуальный мужчина, ты автоматически не прав», — написал другой юзер.

Ранее пользователь Reddit под ником datingthrowwayay поделился историей о неудачной встрече с девушкой. По словам мужчины, он узнал один факт о спутнице, после чего решил уйти со свидания.