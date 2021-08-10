Мужчина узнал один факт о девушке и ушел со свидания

Пользователь Reddit под ником datingthrowwayay поделился историей о неудачной встрече с девушкой. По словам мужчины, он узнал один факт о спутнице, после чего решил уйти со свидания.

Юзер пожаловался, что девушка опоздала на встречу на 20 минут, вела себя грубо по отношению к нему и официантам. «Ей не понравилось место, которое я выбрал. Она критиковала еду и ругала меня за мой внешний вид и одеколон», — отметил он.

В конце вечера мужчина попросил официанта принести два раздельных счета, что не понравилось его спутнице. Девушка завила, что забыла свой кошелек дома. Этот факт стал последней каплей для автора поста. «Я сказал, что она плохо вела себя на встрече, и что я не собираюсь полностью платить за ужин», — вспомнил он.

После десяти минут препирательств со спутницей мужчина подошел к официантке, чтобы объяснить ситуацию. Ему разрешили оплатить свою часть счета и уйти. Когда юзер добрался до дома, то получил несколько гневных сообщений от девушки. Она написала, что провела много времени в заведении, пока ждала, когда ее друг привезет кошелек.

Ранее пользователь TikTok под ником peterpribylpierdinock поделился деталями неудачного свидания, на которое он сходил с девушкой по имени Тори (Tori). Мужчина пригласил спутницу на ужин, но после ее неожиданной просьбы признал встречу «худшей в жизни».