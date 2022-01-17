В Совфеде отреагировали на блокировку страницы делегации России в Facebook

Член Совфеда России Алексей Пушков отреагировал на блокировку в Facebook страницы российской делегации, представляющей страну на проходящих в Вене переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Он счел произошедшее цензурой со стороны компании Meta и призвал выплатить Москве компенсации. Его заявление опубликовано в Telegram-канале.

«Нашей реакцией на цензуру со стороны сетевых компаний должны быть, как минимум, крупные, ощутимые штрафы», — заявил сенатор, добавив, что компания уже должна России около двух миллиардов рублей за повторный отказ удалять запрещенный контент.

Кроме того, Пушков заявил, что Meta должна выплатить 83 миллионов рублей за другие нарушения (по его словам, из них выплачено лишь 26 миллионов).

О блокировке аккаунта российской делегации стало известно 16 января, по некоторым данным, это произошло после публикации постов о гарантиях безопасности. После блокировки представители делегации также обратились к руководству соцсети, заблокировавшей их страницу.