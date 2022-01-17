Криптомиллионеры начали массово переезжать на один остров

Криптомиллионеры начали массово переезжать в Пуэрто-Рико из-за налоговых льгот, сообщает CNBC. Власти этого государства предлагают преференции для всех, кто проводит на острове не менее 183 дней в год.

Пуэрто-Рико — часть юрисдикции США, но действие американской Конституции на острове ограничено. Там есть своя система самоуправления. В США инвесторы платят до 37 процентов налогов на краткосрочный прирост капитала и до 20 — от долгосрочной прибыли. Переехавшие на остров могут снизить эти налоговые обязательства до нуля, если согласятся соблюдать некоторые требования. ​​

Издание также отмечает, что материковые компании облагаются федеральным корпоративным налогом в размере 21 процента и еще одним налогом штата. Если компания экспортирует свои услуги из Пуэрто-Рико в США или куда-то еще, то налоговая ставка снижается до четырех процентов. Популярность Пуэрто-Рико также объясняется тем, что американцам не нужна виза для полетов туда.

Ранее регуляторы рынка ценных бумаг североамериканских стран назвали главной угрозой для желающих заработать в 2022 году мошенничество, связанное с криптовалютами и цифровыми активами.