Названа главная угроза для желающих заработать

Регуляторы рынка ценных бумаг североамериканских стран назвали главной угрозой для желающих заработать в 2022 году мошенничество, связанное с криптовалютами и цифровыми активами. Об этом свидетельствуют данные опроса, выдержки из которого приводит Bloomberg.

Участники опроса выделили четыре главные опасности для инвесторов. На первом месте оказались мошеннические схемы, применяемые злоумышленниками при вложениях в криптовалюты. На втором — сделки с векселями.

Также в число главных угроз попали аферы, связанные с инвестициями через интернет и социальные сети, а также уловки, на которые идут злоумышленники при оформлении фиктивных индивидуальных пенсионных планов.

Респонденты подчеркнули, что в некоторых случаях легальные сделки могут служить лишь прикрытием для мошеннических схем, и посоветовали инвесторам внимательно и активно изучать особенности рынка, на котором они собираются работать, в том числе криптовалютного.

