Россиянка прогулялась по нетуристическим улицам Хургады и сравнила их с GTA

Российская туристка отдохнула в Египте и оценила опасность прогулок по нетуристическим районам Хургады. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка рассказала, что отельные гиды на первых встречах всегда предупреждают отдыхающих об опасностях самостоятельного передвижения по стране. По их словам, туристов могут легко обмануть в такси или магазинах — взамен гиды предлагают купить организованные обзорные экскурсии.

Но автор приняла слова гида за «замануху» и решила в одиночку выяснить, насколько могут быть опасными такие места. В результате путешественница сравнила районы, отдаленные от центра города, с локациями из популярной компьютерной игры GTA — их ей напомнили местные жители, которые чинили во дворах свои автомобили.

Также блогершу удивили собачьи будки, расположенные на крышах некоторых домов, и египтянки, которые заказывают себе такси ради поездки на рынок. «Видимо, если муж зарабатывает достаточно, то он не хочет, чтобы его жена пользовалась общественным транспортом», — предположила она.

Помимо прочего, россиянка отметила необычную форму окон жилых домов — по ее мнению, они слишком маленькие даже для такого жаркого климата.

В заключение путешественница написала, что ей хотелось поскорее уйти из этого района. «Какой Египет все-таки контрастный. На территории отелей все может выглядеть шикарно, и турист может даже не увидеть настоящий Египет», — резюмировала она.

Ранее в январе российская туристка объяснила причины массовых отравлений туристов в отелях Египта. По словам девушки, питание в ресторанах, работающих при гостиницах по системе «шведский стол», может быть опасным из-за несвежих или переспелых овощей, позавчерашних блюд и некачественных свежевыжатых соков.