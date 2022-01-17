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После гибели задержанного в отделе полиции Реутова возбудили уголовное дело

Мужчина погиб при пожаре в отделе полиции Реутова из-за сломанного ключа

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Реутове возбуждено уголовное дело по статье о халатности из-за гибели задержанного в отделе полиции. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным ведомства, трагическая смерть случилась 1 января — в пункте полиции «Южный» городского округа Балашиха вспыхнул пожар. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке светильника.

Когда в помещении полицейские почувствовали запах гари, то попытались спасти мужчину, запертого в комнате для задержанных. Но дверь открыть не удалось из-за сломанного ключа.

В настоящий момент следователи изучают все детали случившегося, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в ресторане в центре Москвы произошел пожар, при котором пострадали два человека, один погиб. Пожар случился в пристройке к жилому дому в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной, в котором и располагалось заведение, — на площади 50 квадратных метров загорелась мебель.

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Леонид Микуляк
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